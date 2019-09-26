Футбол
News.ru«Барселона» оштрафована на 300 евро из-за переговоров с Гризманном
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.
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«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Чемпионатвчера в 09:24
«Барселона» оспорит штраф в 300 евро за преждевременные переговоры с Гризманном
Спорт-Экспрессвчера в 10:12
«Барселону» оштрафовали на 300 евро за трансфер Гризманна. Клуб сэкономил 80 миллионов
Sports.ruвчера в 14:42
Федерация футбола Испании оштрафовала «Барселону» на 300 евро за «дело Гризманна»
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