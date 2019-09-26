Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро из-за старта переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном до начала трансферного окна.

«Барселона» оштрафована на 300 евро из-за переговоров с Гризманном

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