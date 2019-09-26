Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.

«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Происшествия В колонии Соликамска заключенные изнасиловали другого осужденного ГУ ФСИН по Пермскому краю проводит проверку по факту публикаций ресурсом Gulagu.net информации об использовании руководством учреждения одних осужденных «активистов» против другого заключенного.

Происшествия Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».

Экономика Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Происшествия Azur air проверит свои Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле Авиакомпания Azur air проведет дополнительный технический осмотр всех своих самолетов Boeing 767-300 после ЧП в аэропорту Барнаула, сообщает РИА Новости.

Гаджеты Samsung может выпустить Galaxy Note среднего уровня Приобрести модель Samsung Galaxy Note 10 можно на российском рынке по цене от 77 тысяч рублей.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.

Политика Путин выразил соболезнования вдове Жака Ширака По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями вдове Жака Ширака Бернадет Ширак.

Футбол Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы» Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Происшествия В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Космос Визуализация НАСА показывает искривленный мир черной дыры Визуализация моделирует появление черной дыры, в которой падающее вещество собралось в тонкую горячую структуру, называемую аккреционным диском.

Культура Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.

Авто Nissan представил обновленный Patrol Компания Nissan представила обновлённый Patrol.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.