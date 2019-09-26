Футбол
Чемпионат«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.
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Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные изнасиловали другого осужденного
ГУ ФСИН по Пермскому краю проводит проверку по факту публикаций ресурсом Gulagu.net информации об использовании руководством учреждения одних осужденных «активистов» против другого заключенного.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 05:50
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Azur air проверит свои Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле
Авиакомпания Azur air проведет дополнительный технический осмотр всех своих самолетов Boeing 767-300 после ЧП в аэропорту Барнаула, сообщает РИА Новости.
Толк 08:04
Гаджеты
Samsung может выпустить Galaxy Note среднего уровня
Приобрести модель Samsung Galaxy Note 10 можно на российском рынке по цене от 77 тысяч рублей.
Vevby.ru 02:07
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Политика
Путин выразил соболезнования вдове Жака Ширака
По сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями вдове Жака Ширака Бернадет Ширак.
Tochka Zрения 08:44
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Происшествия
В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета
В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.
Росбалт 08:12
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Космос
Визуализация НАСА показывает искривленный мир черной дыры
Визуализация моделирует появление черной дыры, в которой падающее вещество собралось в тонкую горячую структуру, называемую аккреционным диском.
AstroNews.ru вчера в 17:38
Культура
Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка
По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Авто
Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor 24 сентября в 07:42
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15