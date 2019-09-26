Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
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«Барселона» оспорит штраф в 300 евро за преждевременные переговоры с Гризманном
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«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
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