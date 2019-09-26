Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
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«Барселону» оштрафовали на 300 евро за трансфер Гризманна. Клуб сэкономил 80 миллионов
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Федерация футбола Испании оштрафовала «Барселону» на 300 евро за «дело Гризманна»
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