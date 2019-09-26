Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
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«Барселона» оспорит штраф в 300 евро за преждевременные переговоры с Гризманном
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«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Чемпионатвчера в 09:24
Федерация футбола Испании оштрафовала «Барселону» на 300 евро за «дело Гризманна»
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича
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США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию
Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
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Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.
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ВМС США провели испытания ракеты-мишени GQM-163A "Койот", призванной имитировать "Калибр". Об этом рапортует пресс-служба ВМС США.
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В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» со счетом 1:0. В этом сезоне столичный клуб покинул розыгрыш, уступив «Балтике» в серии пенальти.
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Силовики потеряли пулемет в Ингушетии
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Bloomberg сообщил о возможном делистинге КНР с фондовых бирж США
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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