Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.

«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Технологии РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Общество Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Политика Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Наука Ученые назвали опасность чайных пакетиков Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Политика РФ ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Футбол В Набережных Челнах фанатов «Спартака» на трибуне посадили в клетку Спортивный журналист Артем Калинин опубликовал в своем твиттере видео, на котором видно, как на матче «КАМАЗ» — «Спартак» сотрудник стадиона запирает болельщиков московского клуба на трибуне в клетку и закрывает ее на ключ.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Происшествия В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.

Происшествия Алтайского маньяка задержали на Кипре Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.

Шоу-бизнес Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Здоровье В Красноярском крае автоматизируют скорую помощь На всех 95 машинах скорой помощи Красноярска в скором времени появится информационная система автоматизированной диспетчерской службы.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова раскрыла дату родов Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.