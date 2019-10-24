Лига чемпионов
Soccer.ru«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»
После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.
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Происшествия
Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы
Электропоезд смертельно травмировала мужчину на платформе "Маленковская" ярославского направления, сообщила пресс-служба управле6ние МВД на транспорте по Центральному округу.
РИА Новости 16:19
Экономика
Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности
Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Коммерсантъ 05:54
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
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Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах
Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.
Спорт-Экспресс 14:27
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Фадеев: Только одна певица может диктовать условия продюсеру
Территория новостей 15:49
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В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Газета.Ru 16:38
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
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Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
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Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
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Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат вчера в 18:00
Общество
Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей
Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 07:07
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Газета.Ru 14:23
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Интерфакс-Спорт 16:34
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
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Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
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Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 03:43
Экономика
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме.
Дни.ру вчера в 07:31
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 22 октября в 05:23
Энергетика
«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%
«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Rambler News Service 05:50