Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.
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«Барселона» после победы над «Славией» оставила в полном беспорядке гостевую раздевалку

Sport24.ru13:01

Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

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Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»

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«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

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«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

Sportbox.RU13:53

«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

Soccer.ru13:10

«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

Евро-футбол.ру13:28
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