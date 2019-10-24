Лига чемпионов
Soccer.ru«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»
После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Вашингтон
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру 02:32
Авто
Новый Land Rover Defender: все его главные особенности
За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.
За рулем вчера в 09:15
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика
Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты
Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.
Ридус 14:39
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
Вести.Ru 14:45
Футбол
«Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Слованом»
В следующих матчах турнира 7 ноября «Брага» примет «Бешикташ», а «Вулверхэмптон» ждет в гости «Слован».
ProstoProSport 15:13
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 01:39
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Хоккей
«Локомотив» в овертайме победил «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты ярославского "Локомотива" в овертайме обыграли казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:13
Авто
Транспортный налог изменится в РФ
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня 07:30
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Армия и оружие
Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России
Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.
Известия 08:11
Политика
Власти Германии отклонили предложение отменить санкции против РФ
Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий Германии отменить антироссийские санкции и встать на путь «кооперации» с РФ, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:46
Футбол
Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
News.ru 06:19
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Общество
Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением
Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.
Невские Новости 12:10