Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» после победы над «Славией» оставила в полном беспорядке гостевую раздевалку

Sport24.ru13:01

Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»

Спорт-Экспресс13:52

Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»

Чемпионат14:22

«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

Матч ТВ13:53

«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

Sportbox.RU13:53

«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

Soccer.ru13:10

«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

Евро-футбол.ру13:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Вашингтон
Общество

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Российская газета 10:10
Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру 02:32
Авто

Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.
За рулем вчера в 09:15
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика

Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты

Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.
Ридус 14:39
Футбол

ЦСКА — Ференцварош 0:1

Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
Вести.Ru 14:45
Футбол

«Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Слованом»

В следующих матчах турнира 7 ноября «Брага» примет «Бешикташ», а «Вулверхэмптон» ждет в гости «Слован».
ProstoProSport 15:13
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Газета.Ru 15:27
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 01:39
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Хоккей

«Локомотив» в овертайме победил «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты ярославского "Локомотива" в овертайме обыграли казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 15:13
Авто

Транспортный налог изменится в РФ

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня 07:30
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество

Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Общество

«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Происшествия

Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
Lenta.ru 05:57
Политика

В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Армия и оружие

Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России

Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.
Известия 08:11
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и вызвал на бой

News.ru 12:08
Политика

Власти Германии отклонили предложение отменить санкции против РФ

Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий Германии отменить антироссийские санкции и встать на путь «кооперации» с РФ, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:46
Футбол

Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
News.ru 06:19
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Общество

Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением

Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.
Невские Новости 12:10
Армия и оружие

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русском 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное