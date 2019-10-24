После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.

«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

Кино Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.

Авто Новый Land Rover Defender: все его главные особенности За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Футбол «Вулверхэмптон» на выезде одержал волевую победу над «Слованом» В следующих матчах турнира 7 ноября «Брага» примет «Бешикташ», а «Вулверхэмптон» ждет в гости «Слован».

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Хоккей «Локомотив» в овертайме победил «Барыс» в матче КХЛ Хоккеисты ярославского "Локомотива" в овертайме обыграли казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Авто Транспортный налог изменится в РФ Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может снова изменить налоговое законодательство России.

Игры Представлен геймплей ремастера Command & Conquer Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.

Общество Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Происшествия Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами 39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Армия и оружие Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.

Политика Власти Германии отклонили предложение отменить санкции против РФ Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий Германии отменить антироссийские санкции и встать на путь «кооперации» с РФ, сообщает РИА Новости.

Футбол Колосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.