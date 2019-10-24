После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.

«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»

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