Лига чемпионов
Soccer.ru«Барселона» оставила бардак в раздевалке после матча со «Славией»
После матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией», каталонская команда не убрала за собой мусор и оставила помещение в полном беспорядке.
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Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Общество
В Чехии осквернили очередной памятник красноармейцам
Взгляд.ру 14:39
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Общество
Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
REGNUM вчера в 04:17
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru 18:27
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Кино
Названы актеры-претенденты на премию «Оскар»
RuNews24.ru 11:16
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
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Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Политика
Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован.
Ведомости вчера в 22:31
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb 15:21
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 22 октября в 06:47
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Армия и оружие
США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год
Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
Известия 20:04
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Армия и оружие
В Китае объяснили нежелание США нападать на Россию
Новый День 01:33
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА и занимает 37-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Моссовет 09:14
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54