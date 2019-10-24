Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

В среду «Барселона» обыграла на выезде «Славию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. После игры каталонцы оставили раздевалку на стадионе в Праге в ужасном состоянии. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
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«Барселона» после победы над «Славией» оставила в полном беспорядке гостевую раздевалку

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Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»

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«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

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«Барселона» оставила раздевалку в полном беспорядке после матча в Праге

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«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:21, Ашберн
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