Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии
В среду «Барселона» обыграла на выезде «Славию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. После игры каталонцы оставили раздевалку на стадионе в Праге в ужасном состоянии. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
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