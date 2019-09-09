Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Барселона» остаётся лидером Ла Лиги по пределу заработной платы

«Барселона» остаётся лидером испанской Ла Лиги по пределу заработной платы, сообщает AS. Предел заработной платы – это максимальная сумма, которая может покрыть заработную плату игроков, тренерского штаба, работников академии и других областей клуба.
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Потолок зарплат «Барселоны» составил €671,42 млн, «Реала» — €641,05 млн

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Потолок зарплат у «Барселоны» на 30 миллионов евро выше, чем у «Реала»

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Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
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