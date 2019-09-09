Футбол
Евро-футбол.ру«Барселона» остаётся лидером Ла Лиги по пределу заработной платы
«Барселона» остаётся лидером испанской Ла Лиги по пределу заработной платы, сообщает AS. Предел заработной платы – это максимальная сумма, которая может покрыть заработную плату игроков, тренерского штаба, работников академии и других областей клуба.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Экономика
Экспорт угля из России на Украину значительно вырос
Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ.
REGNUM 02:25
Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Взгляд.ру 14:00
Транспорт
Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»
В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Известия вчера в 17:08
Здоровье
В США нашли причину смерти курильщиков электронных сигарет
Химическое соединение, которое может быть причиной массовой госпитализации и смерти пятерых курильщиков электронных сигарет в США, назвали представители органов здравоохранения Нью-Йорка, 7 сентября сообщает CNN.
Красная весна 06:31
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Футбол
Менталитет победителей: Дзюба оценил игру сборной РФ с Казахстаном
Ранее стало известно, что встреча между сборными России и Казахстана, состоявшаяся в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
РЕН ТВ 17:43
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Футбол
Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 16:35
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Здоровье
Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.
iReactor 15:25
Экономика
Суд отказался арестовывать имущество экс-руководства «Развития»
Агентство ходатайствовало об аресте имущества экс-руководства «Развития» на 2,1 млрд рублей в рамках иска о взыскании указанной суммы в качестве субсидиарной ответственности.
Саминвестор 06:55
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi MIX 4 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц
Ранее сообщалось, что аппарат получит экран формата 2К. Теперь стало известно, что частота обновления данной панели составит 90 Гц.
3DNews 05:00
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Космос
Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Таджикистан 01:42
Армия и оружие
Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права
МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.
РИА Новости 18:01