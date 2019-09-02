Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Барселона» отдала Рафинью Алькантару в аренду в «Сельту»

Полузащитник Рафинья Алькантара покинул «Барселону». 26-летний футболист перешел в «Сельту», в которой будет играть на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.
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