Полузащитник Рафинья Алькантара покинул «Барселону». 26-летний футболист перешел в «Сельту», в которой будет играть на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.

«Барселона» отдала Рафинью Алькантару в аренду в «Сельту»

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