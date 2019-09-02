Полузащитник Рафинья Алькантара перешел из «Барселоны» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

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Космос Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца "Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.

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Политика Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Политика Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.

Происшествия В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.

Космос Космонавты допросили робота «Федора» на МКС Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.

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Армия и оружие Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

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Экономика «Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

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Космос В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.

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Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Общество Краснодарская школа провела за день четыре линейки В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.