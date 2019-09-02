Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»

Полузащитник Рафинья Алькантара перешел из «Барселоны» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.
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