Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»
Полузащитник Рафинья Алькантара перешел из «Барселоны» в «Сельту» на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.
ТАСС 20:01
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям
Филипп Киркоров отправил детей Мартина и Аллу-Викторию в школу, а сам предался воспоминаниям.
Пятый канал 04:34
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия 13:56
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия 17:01
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 31 августа в 16:36
Происшествия
Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами
Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
Москва 24 13:54
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Космос
В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 04:16
Авто
Toyota прекратит выпуск минивэна Estima
Компания Toyota сообщила, что в октябре текущего года будут завершены продажи автомобиля Estima/Previa, который выпускается с 1990 года.
Новые автомобили 06:35
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru 13:36
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Авто
ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков
ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 18:54
Армия и оружие
Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
Экономика сегодня 08:02