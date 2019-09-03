Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу эмоционально отреагировал на требования, которые выдвигал «Пари Сен-Жермен» во время переговоров о трансфере нападающего Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Глава каталонского клуба был недоволен поведением парижан при переговорах.
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Президент «Барселоны» — об отказе покупать Неймара: «Мы не будем посмешищем для мирового футбола»

Sport24.ru07:42

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«Мы не будем посмешищем мирового футбола». Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара

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«Мы не будем посмешищем мирового футбола». Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара

Sportbox.RU04:44

Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара: «Мы не станем посмешищем»

Спорт-Экспресс04:18
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
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