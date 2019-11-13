Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда

В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселону» отпугнул ценник в € 100 млн за лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Чемпионат02:02

СМИ: «Барселона» не готова заплатить за Холанна 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс03:09

«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда

Metaratings05:32

«Барселона» интересуется Холандом, но не хочет платить 100 млн евро

Sports.ru04:40

«Барсу» отпугнула цена в €100 млн за лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Газета.Ru03:28

«Барселона» может отказаться от борьбы за лучшего бомбардира ЛЧ из-за слишком высокого ценника

Матч ТВ05:56

«Барселона» может отказаться от борьбы за лучшего бомбардира ЛЧ из-за слишком высокого ценника

Sportbox.RU05:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

Российская газета 04:48
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Происшествия

В Петербурге девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

REGNUM 01:18
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал интернет-мемом

Planet Today 05:19
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Политика

Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Происшествия

В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Музыка

Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

iReactor 11 ноября в 02:22
Путешествия

АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны

В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:12
Интернет

Facebook представил новую платежную систему Facebook Pay

Компания Facebook представила единую платежную систему для принадлежащих ей сервисов, которая получила название Facebook Pay.
Forbes 03:05
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 11 ноября в 15:12
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru вчера в 03:39
Культура

Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года

Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Discover24 04:40
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество

Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Происшествия

Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда

В аэропорту «Внуково» был задержан третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгений Ерзунов.
REGNUM 05:16
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Технологии

Google собрала медицинские данные американцев

Компания Google негласно заключила соглашение с крупнейшей некоммерческой медицинской организацией Ascension о предоставлении доступа к миллионам медицинских записей американских граждан, включая имена и даты рождения.
Remedium.ru вчера в 05:23
Футбол

Модрич получил награду Golden Foot, опередив Месси и Роналду

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Чемпионат вчера в 16:19
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрлинг Брёут Холанд
Норвежский футболист
Норвежский футболист, нападающий австрийского клуба «РБ Зальцбург» и национальной сборной Норвегии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное