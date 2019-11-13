Лига чемпионов
Metaratings«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.
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Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.
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BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
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Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС
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Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
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Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
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Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
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McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла
Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
РИА Новости 05:53
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
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Общество
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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
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В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
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Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
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Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.
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Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа
Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
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В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа
Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35