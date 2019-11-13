В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.

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Происшествия Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

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Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.

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