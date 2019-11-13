В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.

Все про Спорт ру

Общество Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Хоккей В России ответили оскорбившему страну канадскому хоккеисту Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин отреагировал на оскорбления канадского хоккеиста Джейми Маклеллана в адрес России.

Экономика Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.

Авто BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.

Политика Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС Президент России Владимир Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС. Визит состоится 13−14 ноября, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Происшествия В «Артеке» во сне умерла девочка По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.

Авто Toyota Camry получила полный привод от RAV4 Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Авто McLaren выпустил 815-сильный суперкар без ветрового стекла Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Кино В фильмах Marvel появятся три новых супергероя В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Футбол Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова» Клуб Российской премьер-лиги «Ростов» испытывает серьезные финансовые проблемы, долги по зарплате достигли трех месяцев.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Экономика Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Хоккей Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз» Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.

Экономика Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.

Армия и оружие Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.

Политика В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.