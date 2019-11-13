Лига чемпионов
Metaratings«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.
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Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
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Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
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Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
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Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Экономика
«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Средства на покупку 27,5% (66 млрд рублей) "Ростелеком" получит от ВТБ, который выкупит допэмиссию компании по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
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В Москве открывается выборное собрание Российской академии наук
Общее собрание Российской академии наук, на котором предстоит избрать новых членов РАН, открывается в среду в Москве.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Политика
Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году
Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Армия и оружие
В Белоруссию прибудут первые истребители Су-30СМ
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Происшествия
В Тюмени возбуждено уголовное дело после смерти курсанта от менингита
После смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
На Параде Победы могут показать новую огнеметную систему ТОС-2
На Параде Победы в 2020 году планируется представить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2.
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Карпин рассказал о долгах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах команды, передает "Спорт-Экспресс".
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
Наука
Климатологи рассказали, как будут выглядеть муссоны в будущем
Последний межледниковый период считается примером климата, который ждет человечество в будущем.