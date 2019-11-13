Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда

В числе заинтересованных команд находится «Барселона», которая уже встречалась с представителями игрока. По информации источника, австрийский клуб не готов отпускать 19-летнего форварда дешевле, чем за €100 млн.
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