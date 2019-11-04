Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» отреагировала на травму Гомеша
Официальный Twitter "Барселоны" пожелал скорейшего восстановления полузащитнику "Эвертона" Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги после фола со стороны форварда "шпор" Сон Хын Мина и столкновения с защитником Сержа Орье в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ruвчера в 17:54
«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»
Sports.ruвчера в 23:25
«Барселона» пожелала Гомешу скорейшего выздоровления. У игрока подозрение на перелом ноги
Бомбардир.рувчера в 22:56
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Экономика
У многих пенсионеров «автоматически» повысятся пенсии
Пенсии миллионов российских пенсионеров в автоматическом режиме повысятся с 1 августа 2020 года.
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Политика
Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества.
Политика
Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
Экономика
Крупные российские сети супермаркетов начнут торговать разливным пивом
Запуск проекта напрямую связывается с ростом числа магазинов по продаже разливного пива в России.
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно
Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Политика
Украина надеется получить в ближайшее время снайперские винтовки из Канады
Украина планирует "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.
Космос
Обнаружена самая небольшая из известных черных дыр
Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили новый класс космических объектов, которые представляют собой самые маленькие черные дыры из известных.
Общество
Россия увеличила ежегодную помощь Африке на 10 млн долларов
Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии, рассказал, что за все время Москва простила более 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Киберспорт
Overwatch 2 покажет индустрии иной подход к сиквелам
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Политика
В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными
Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Здоровье
Минздрав уменьшил норму суточного потребления соли
В России в два раза уменьшили норму суточного потребления соли.
Политика
Экс-посол США на Украине заявила, что Киев опасался адвоката Трампа
Глава МВД Украины Арсен Аваков опасался деятельности адвоката президента США Рудольфа Джулиани, касающейся проведения на Украине расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, поскольку не хотел, чтобы Киев втягивался во внутреннюю политику США.
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Технологии
В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа
Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.