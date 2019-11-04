Официальный Twitter "Барселоны" пожелал скорейшего восстановления полузащитнику "Эвертона" Андре Гомешу, который получил перелом правой ноги после фола со стороны форварда "шпор" Сон Хын Мина и столкновения с защитником Сержа Орье в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:1).

Политика Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.

Кино Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.

Космос Обнаружена самая небольшая из известных черных дыр Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили новый класс космических объектов, которые представляют собой самые маленькие черные дыры из известных.

Политика В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.