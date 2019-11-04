Футбол
Газета.Ru«Барселона» отреагировала на ужасную травму Гомеша
В профиле каталонской "Барселоны" в Twitter появилось заявление по поводу страшной травмы полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, также являющегося экс-игроком сине-гранатовых.
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ru03 ноября в 17:54
«Тоттенхэм» – Гомешу: «Желаем всего наилучшего и надеемся на скорейшее выздоровление»
Sports.ru03 ноября в 23:25
«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша
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При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тыс. кроликов Человеческих жертв нет.
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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