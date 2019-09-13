Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Барселона» переключится с Неймара на Мбаппе

Руководство клуба считает, что в долгосрочной перспективе покупка француза будет выгоднее, чем трансфер форварда сборной Бразилии Неймара, также выступающего за ПСЖ. При этом в клубе понимают, что на Мбаппе, возможно, придется потратить рекордную в истории футбола сумму.
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