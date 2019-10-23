Лига чемпионов
Свободная Пресса«Барселона» победила «Славию» в Лиге Чемпионов
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Барселона» на выезде переиграла чешскую «Славию» со счётом 2:1. Эта победа позволила каталонскому клубу упрочить лидирующие позиции в турнирной таблице своей группы.
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Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Общество
Украинский хор выступил с обращением к россиянам
Артисты украинского хора имени Веревки записали видеообращение к жителям юго-востока страны и россиянам.
Космос
Астрономы впервые наблюдали синтез тяжелых элементов в космосе
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора
Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил имитацию атаки B-52 на Крым
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт имитации бомбардировки Крыма в минувшую субботу, а также объяснило причины имитации атаки.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Общество
Правительство поддержало возврат пива на футбольные матчи
Правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Футбол
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Кино
Создатели сериалов «Чернобыль» и «Секретные материалы» выступят на форуме в Петербурге
Серия мастер-классов звезд мирового кино впервые пройдет в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября.
Гаджеты
HUAWEI пытается найти замену сервисам Google
В настоящее время китайская компания активно развивает собственные сервисы HUAWEI Mobile Services (HMS), которые в обозримом будущем могут стать заменой «гугловским».
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Происшествия
В Великобритании прокомментировали обнаружение в грузовике 39 тел
Тела 39 человек были обнаружены полицией в грузовике, который, предположительно, прибыл из Болгарии.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Футбол
Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке
Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Наука
Изучение наноструктуры древесины поможет строить деревянные небоскребы
Ученые использовали технику низкотемпературной сканирующей электронной микроскопии (Cryo-SEM), чтобы рассмотреть образцы древесины, замороженной до минус 200 градусов.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.