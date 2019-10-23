Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Барселона» победила «Славию» в Лиге Чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Барселона» на выезде переиграла чешскую «Славию» со счётом 2:1. Эта победа позволила каталонскому клубу упрочить лидирующие позиции в турнирной таблице своей группы.
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