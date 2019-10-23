Лига чемпионов
Свободная Пресса«Барселона» победила «Славию» в Лиге Чемпионов
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Барселона» на выезде переиграла чешскую «Славию» со счётом 2:1. Эта победа позволила каталонскому клубу упрочить лидирующие позиции в турнирной таблице своей группы.
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Взгляд.ру 12:05
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Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
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Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
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Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
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Lenta.ru 13:07
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Газета.Ru 22:04
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Напомним, ранее компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой.
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«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
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