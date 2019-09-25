Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Барселона» победила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
"Барселона" нанесла поражение "Вильярреалу" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Барселоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Антуан Гризманн (6-я минута) и Артур (15-я).
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