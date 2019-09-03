Футбол
Sport24.ru«Барселона» подписала 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса»
Контракт испанца рассчитан на 2 года. Сумма трансфера составила 5 млн евро плюс бонусы. Вдобавок «Лас-Пальмас» получит 15% от последующей перепродажи полузащитника.
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