Футбол
Bookmaker-ratings.ruУ Месси диагностировали растяжение приводящей мышцы бедра
Пресс-служба «Барселоны» сообщила о состоянии здоровья капитана команды Лионеля Месси, который не смог доиграть матч шестого тура Примеры с «Вильярреалом» из-за травмы. После проведения обследования стало известно, что 31-летний аргентинец растянул приводящую мышцу левого бедра.
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Главные новости дня. У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра, Ареоля дебютировал за «Реал»
Бомбардир.рувчера в 16:04
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