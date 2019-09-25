Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУ Месси диагностировали растяжение приводящей мышцы бедра

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о состоянии здоровья капитана команды Лионеля Месси, который не смог доиграть матч шестого тура Примеры с «Вильярреалом» из-за травмы. После проведения обследования стало известно, что 31-летний аргентинец растянул приводящую мышцу левого бедра.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» подтвердила новую травму Месси

Чемпионатвчера в 18:42

У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

Sport24.ruвчера в 14:36

У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра

Sports.ruвчера в 14:31

«Барселона» отчиталась о травме Месси

Евро-футбол.рувчера в 14:10

У Месси повреждение мышц бедра

Спорт-Экспрессвчера в 13:52

Главные новости дня. У Месси растяжение приводящей мышцы левого бедра, Ареоля дебютировал за «Реал»

Бомбардир.рувчера в 16:04

Месси может пропустить матч с «Хетафе» из-за травмы

Советский спортвчера в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Газета.Ru 01:52
Гаджеты

Apple отключила чип U1 в новых iPhone для россиян

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.1 для своих смартфонов.
News.ru вчера в 06:55
Политика

Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей

Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
Znak.com 24 сентября в 05:55
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости 24 сентября в 12:40
Футбол

Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

РИА Новости 01:08
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика

В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия

В колонии Соликамска осужденные избили и изнасиловали заключенного

Новости Перми 59.ru вчера в 08:17
Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд

Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 24 сентября в 03:39
Футбол

Фанатов «Факела» облили водой на стадионе в Воронеже

В Воронеже в перерыве матча 1/32 финала Кубка России между местным «Факелом» и тульским «Арсеналом» пожарные облили холодной водой нескольких фанатов команды хозяев, расположившихся на третьем секторе Южной трибуны Центрального стадиона профсоюзов.
Обозреватель Врн вчера в 16:46
Единоборства

Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга

Спорт-Экспресс 02:26
Происшествия

Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика

Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском вчера в 15:06
Гаджеты

Instagram для Android получил темную тему

Приложение Instagram для Android получило темную тему.
UfaTime.ru вчера в 02:24
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.
РИА Новости 02:08
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия

Умер адвокат Александра Кокорина

Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Политика

Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
РБК 02:00
Кино

Семьи убитых на премьере «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Близкие погибших выступили против показа фильма "Джокер" в кинотеатре, где их родственники подверглись нападению.
АМИТЕЛ 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное