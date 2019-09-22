Сине-гранатовые набрали семь очков в пяти стартовых матчах. Это худший старт чемпионата для "Барселоны" за последние 25 лет. В сезоне-94/95 каталонцы аналогично набрали семь очков в пяти турах.

«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет

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