Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Сине-гранатовые набрали семь очков в пяти стартовых матчах. Это худший старт чемпионата для "Барселоны" за последние 25 лет. В сезоне-94/95 каталонцы аналогично набрали семь очков в пяти турах.
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