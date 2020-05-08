Коронавирус

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» показала первую тренировку после паузы

Видео первого после длительной паузы занятия выложили в социальных сетях представители пресс-службы каталонской команды. Перед тем, как приступить к тренировкам, все футболисты и тренерский штаб каталонской команды сдали тест на коронавирус. У всех он оказался отрицательным.
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«Сельта» вернется к тренировкам 11 мая

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«Барселона» опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина

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Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам на базе клуба

РИА Новости06:52

«Барселона» показала, как прошла первая тренировка после паузы

Спорт-Экспресс13:18
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

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ТАСС 13:50
Общество

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Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
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Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
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Российская газета 09:02
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Общество

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Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
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Наука

Регулярное употребление кофе снижает риск смертности

Предыдущие исследования гавайских ученых показали, что употребление кофе также предупреждает развитие нескольких видов рака, диабета, заболеваний печени, болезни Паркинсона, диабета второго типа и других хронических заболеваний.
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Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Политика

Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» за ложь о России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» газете New York Times за фальшивые новости о России.
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
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IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года

Возглавил рейтинг самых популярных смартфонов первого квартала 2020 года базовый iPhone 11.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

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Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
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Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
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Центр Нижнего Новгорода ушел под воду

На Окском съезде и вовсе произошел оползень, и на дорогу хлынул грязевой поток.
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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