Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт руМесси не сыграет с «Интером» в ЛЧ

Сегодня стала известна заявка «Барселоны» на матч группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список не попал аргентинский нападающий Лионель Месси и защитник каталонцев Жерар Пике.
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Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

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