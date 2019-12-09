Лига чемпионов
Все про Спорт руМесси не сыграет с «Интером» в ЛЧ
Сегодня стала известна заявка «Барселоны» на матч группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список не попал аргентинский нападающий Лионель Месси и защитник каталонцев Жерар Пике.
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Политика
Переговоры Путина и Зеленского завершились
Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Авто
Renault готовит новый бюджетный кроссовер
Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ
Авто
«АвтоВАЗ» подписал сделку о консолидации бывшего СП с General Motors
"АвтоВАЗ" сообщил, что подписал соглашение о выкупе 50% в совместном предприятии в американской General Motors - "GM-АвтоВАЗ".
Экономика
Белоруссия пытается взыскать в РФ задолженность на миллионы долларов
Белоруссия заявила более 400 исков о взыскании с российских контрагентов просроченной перед белорусскими предприятиями задолженности на более $130 млн.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Кино
«Яндекс» будет снимать фильмы и сериалы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил договор с британской компанией BBC Studios, согласно которому сможет каждый год эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала своего нового бойфренда
Российская модель и актриса Ирина Шейк показала своего нового избранника. Им стал британский фотограф Рован Папье.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой
Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Спорт
Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Армия и оружие
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии, хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара.
Политика
Зеленский приехал на саммит в Париж на обычной легковушке
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец в Париже на встречу лидеров «нормандской четверки» в сером минивене Renault.
Космос
Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной
Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака
Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана.
Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Футбол
Тренер «Монпелье»: когда Неймара бьют, он всё время плачет
Главный тренер "Монпелье" Мишель Дер Закарян подверг критике бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара после матча 17-го тура чемпионата Франции (1:3).
Шоу-бизнес
Семенович растрогала подписчиков детской фотографией
Певица участвовала в спортивных сборах Сегодня Анна Семенович поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" черно-белой архивной фотографией.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.