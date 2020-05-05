Коронавирус
REGNUM«Барселона» потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса
Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.
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«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
Советский спортвчера в 16:03
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Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
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В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
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Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
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Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
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Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая
Коммерсантъ 06:41
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
В Белгородской области введут масочный режим
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Fonar.tv 06:27
Космос
Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС вчера в 14:28
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
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Кино
В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»
Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.
RT на русском 04:38
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»
Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.
REGNUM 06:51
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Общество
Мэрия Москвы закупила сотни тысяч китайских тестов на антитела к коронавирусу под видом голландских
Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские.
Медиазона 05:54
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Общество
Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области
В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
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Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
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Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30