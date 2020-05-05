Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.

Политика Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,3K

Общество Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13% Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 451

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,6K

Общество В Белгородской области введут масочный режим С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов. 24

Здоровье В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей. 1

Кино В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена» Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Политика Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой» Берлин, 6 мая 2020, 13:51 — REGNUM День 8 мая означает для Германии не только освобождение, но также абсолютное поражение и потерю большой части страны, считает один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд.

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 18

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель. 351