Коронавирус

REGNUMREGNUM«Барселона» потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса

Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.
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Потери «Барселоны» в период пандемии коронавируса составили более 120 миллионов евро

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«Барселона» потеряла более 120 миллионов евро из-за приостановки сезона

Спорт-Экспрессвчера в 16:50
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Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

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Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

Состояние актрисы Татьяны Васильевой, у которой ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, улучшилось.
РБК 06:44
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

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Политика

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
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Происшествия

СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
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РИА Новости 06:25
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В Белгородской области введут масочный режим

С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов.
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Космос

Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
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Здоровье

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С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
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В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»

Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.
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Лидер «Альтернативы для Германии» назвал 8 мая «противоречивой датой»

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От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
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Мэрия Москвы закупила сотни тысяч китайских тестов на антитела к коронавирусу под видом голландских

Московские власти закупили «сотни тысяч» китайских экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, заявленных как голландские.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

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Общество

Коронавирус добрался до Шигонского района Самарской области

В Шигонском районе Самарской области выявлен первый заболевший коронавирусом, об этом сообщили в среду, 6 мая, представители регионального оперштаба.
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Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
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Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
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Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
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