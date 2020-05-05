Коронавирус

REGNUMREGNUM«Барселона» потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса

Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.
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Sport24.ruвчера в 13:03
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
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В Петербурге объявили в розыск блогера, срывавшего онлайн-уроки

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Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине

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РИА Новости 07:34
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Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

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Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
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Общество

В Воронежской области введут масочный режим

Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
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Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников

Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
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В Испании объяснили высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Практически во всех странах мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины.
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Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
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«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

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Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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