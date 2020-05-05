Коронавирус
REGNUM«Барселона» потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса
Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.
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«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
Советский спортвчера в 16:03
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Происшествия
В Петербурге объявили в розыск блогера, срывавшего онлайн-уроки
Блогер, обвиняемый в срыве занятий школьников на дистанционном обучении в Петербурге, объявлен в розыск.
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Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
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Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
РИА Новости 04:31
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У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Политика
Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
Песков оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Песков отметил, что однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, идет обмен информацией.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Гаджеты
У iPhone 12 будет двусторонняя беспроводная зарядка по NFC
Компания Apple планирует оснастить смартфоны iPhone 12 возможностью двусторонней беспроводной зарядки.
Профиль 07:23
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Гаджеты
Redmi отметила более 30 млн проданных смартфонов серии Note 8 скидками
Исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о невероятном успехе серии смартфонов Redmi Note 8. По его словам, устройства Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro разошлись тиражом более 30 миллионов штук по всему миру.
3DNews 08:00
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников
Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
3DNews 04:09
Здоровье
В Испании объяснили высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Практически во всех странах мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины.
ФАН 00:21
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
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Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23