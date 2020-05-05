Барселона, Испания, 6 мая 2020, 12:43 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» уже потеряла более €120 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 мая заявил вице-президент клуба Жорди Кардонер, сообщает ESPN.

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Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 212

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 7,6K

Гаджеты Redmi отметила более 30 млн проданных смартфонов серии Note 8 скидками Исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о невероятном успехе серии смартфонов Redmi Note 8. По его словам, устройства Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro разошлись тиражом более 30 миллионов штук по всему миру.

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 1,2K

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Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников. 3

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