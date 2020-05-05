Коронавирус

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
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Потери «Барселоны» в период пандемии коронавируса составили более 120 миллионов евро

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«Барселона» потеряла от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса

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Потери «Барселоны» составили от 120 до 140 млн евро

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«Барселона» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона

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