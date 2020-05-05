Коронавирус

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
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«Барселона» потеряла более 120 миллионов евро из-за приостановки сезона

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«Барселона» уже потеряла 138 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

ODDS.ru13:32

«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

Советский спорт16:03

«Барселона» сообщила о потере более €120 млн из-за пандемии

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Потери «Барселоны» составили от 120 до 140 млн евро

Sport.ru14:58

«Барселона» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона

Sports.ru16:13

«Барселона» потеряла от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса

Sport24.ru13:03
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео

Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
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Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

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Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
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Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии

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Экономика

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ТАСС 16:40
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

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Происшествия

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Футбол

Власти Германии разрешили возобновить сезон с 15 мая

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера, так как не знает, сможет ли заплатить его трансферную стоимость в условиях кризиса.
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Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни

Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных

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Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
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Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
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В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
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Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар

Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

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В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

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В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
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Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

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США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
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