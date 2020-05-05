Коронавирус
ProstoProSport«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Экономика
Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи
Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Происшествия
Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео
Смертельное ДТП в Александро-Невском районе попало на видео. В результате водитель Mercedes скончался на месте.
RZN.info 14:49
Здоровье
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
Футбол
Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
Армия и оружие
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии
Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 14:07
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник к закрытию сессии продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности в США.
ТАСС 16:40
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Футбол
Власти Германии разрешили возобновить сезон с 15 мая
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера, так как не знает, сможет ли заплатить его трансферную стоимость в условиях кризиса.
ГЛАС.RU 07:13
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных
За все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, сообщило Минобороны.
Взгляд.ру 13:16
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар
Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Общество
В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом
В столице скончались еще 50 пациентов с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
Интерфакс 15:33
Хоккей
Денисенко подписал контракт с «Флоридой»
Pravda.Ru 10:42
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Политика
США модернизируют ядерный арсенал даже при экономическом спаде
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены прекращать модернизацию ядерного потенциала даже при спаде экономики, который спровоцирует сокращения в оборонном бюджете страны.
Газета.Ru 16:40