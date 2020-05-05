Коронавирус
ProstoProSport«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
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Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Общество
Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика
В Германии объявили в розыск российского хакера
Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году.
Росбалт 09:16
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Футбол
Врач «Сельты» назвал Россию не опасной страной по коронавирусу
Врач «Сельты» Гарсия Кота спокойно относится к возвращению в расположение клуба российского форварда Федора Смолова.
Спорт-Экспресс 17:13
Финансы
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать раздачи денег
По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег", то есть – на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, как поступили власти некоторых стран из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 18:35
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Космос
НАСА записало жуткую мелодию глубокого космоса
LentaChel.ru 03 мая в 10:55
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков
Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
РИА Новости 08:57
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Авто
Тюнеры презентовали пакет обновлений для Toyota Land Cruiser Prado
В 1987 году на мировом рынке появилась модель Toyota Land Cruiser Prado, которая стала одной из самых востребованных.
Anonsens вчера в 00:05
Наука
Создано антитело, способное победить коронавирус
Inc-news.ru 11:54
Общество
Министр просвещения допустил отмену экзамена для девятиклассников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9 классов может быть отменен, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:43
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Экономика
В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году
Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в России по итогам 2019 года составила 1,39 трлн рублей.
Известия 15:00
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 500
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 36, составив 534 случая, говорится в сообщении оперативного штаба.
ТАСС вчера в 00:11
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Здоровье
В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Общество
В Иркутске восстановят Курбатовские бани
Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала разрешение на восстановление Курбатовских бань.
Твой Иркутск 20:30
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 13:55
Игры
Копия игры The Last of Us Part II отправилась в печать на дисках
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»
Первое альтернативное телевидение 21:09
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Экономика
Киностудию Горького поддержат документально
По словам Юлианы Слащевой, киностудия планирует стать лидером рынка научпоп- и документальных фильмов, он сейчас фактически не сформирован, но с учетом спроса его объем может достигнуть до 300–400 млн руб. в год в перспективе нескольких лет.
Коммерсантъ 17:50
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38