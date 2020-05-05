Коронавирус

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
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Потери «Барселоны» в период пандемии коронавируса составили более 120 миллионов евро

Матч ТВ17:35

«Барселона» потеряла более 120 миллионов евро из-за приостановки сезона

Спорт-Экспресс16:50

«Барселона» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона

Sports.ru16:13

«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

Советский спорт16:03

«Барселона» сообщила о потере более €120 млн из-за пандемии

РБК15:08

Потери «Барселоны» составили от 120 до 140 млн евро

Sport.ru14:58

«Барселона» потеряла от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса

Sport24.ru13:03
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 21:57, Ашберн
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