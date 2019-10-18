Футбол
Sport24.ru«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря
«Барселона» выступила с заявлением в связи с решением Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч 10-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы примут «Реал». Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на «Камп Ноу».
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Радимов о переносе Эль-Класико: Революция и политика иногда бывают сильнее футбола
Спорт день за днем07:50
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