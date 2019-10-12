Пока руководство каталонского клуба размышляет над тем продлевать ли в следующем году контракт с Луисом Суаресом или уже искать ему замену в лице молодых форвардов, вопрос что делать с Месси решил президент клуба Хосеп Бартомеу, который хочет предложить 32-летнему нападающему сборной Аргентины контракт на десять лет.

«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет

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