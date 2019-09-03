Футбол
Газета.Ru«Барселона» приобрела 16-летнего таланта у «Лас-Пальмаса»
Новое трудовое соглашение спортсмена рассчитано на два года с возможностью пролонгации на тот же срок. За трансфер футболиста клуб с Канарских островов заработал порядка €5 млн. Он также получит 15% с последующей перепродажи полузащитника.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия 19:35
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ вчера в 19:08
Армия и оружие
Эксперт оценил перспективы российских глубоководных роботов
RT на русском 14:53
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.
Коммерсантъ 11:09
Авто
Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin
Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe 08:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост.
Коммерсантъ 04:47
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Трансферное окно в России закрылось.
Спорт-Экспресс 17:02
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ 18:54
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35