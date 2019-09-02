Футбол
Sport24.ru«Барселона» отдала Рафинью Алькантару в аренду в «Сельту»
Полузащитник Рафинья Алькантара покинул «Барселону». 26-летний футболист перешел в «Сельту», в которой будет играть на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Газета.Ru 13:35
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Неизвестные с молотками нагло ограбили украинцев в центре Москвы
В Москве ищут вооруженных молотками и топорами мужчин, которые в понедельник ограбили автомобиль в районе Третьего транспортного кольца, похитив у водителя сумку с крупной суммой денег.
ТВ Центр 15:50
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета 09:05
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Австралия заинтересовалась секретными доказательствами по делу МН17
Австралия высказала заинтересованность в рассмотрении новых доказательств детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17.
ФедералПресс 04:31
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине
Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.
News.ru 14:08
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Наука
В австралийском метеорите обнаружили неизвестный минерал
Калифорнийские ученые нашли в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный ранее минерал.
ТАСС 11:08
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК вчера в 13:02
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, сообщает агентство IRNA.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган за свое отцовство заплатил два миллиона
Друзья пары рассказали, что Виторганам дочь выносила суррогатная мама, которая обошлась им в 2 миллиона рублей.
Bimru.ru 05:09