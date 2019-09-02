Футбол
Матч ТВ«Барселона» продлила контракт с Рафиньей и сразу отдала его в аренду
«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рафиньей и сразу отдала игрока в аренду. Новое соглашение 26-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.
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Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
REGNUM 01 сентября в 06:16
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ 01 сентября в 02:51
Гаджеты
В Сети появились первые изображения нового Lamborghini Sian
Sian не первый Lamborghini, который будет электрифицирован, но первый, который люди могут купить, поскольку гибрид Asterion и чистый электрический Terzo Millennio были банальными концепт-карами.
SpeedMe вчера в 23:30
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане
В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Армия и оружие
В сети показали способ быстрой эвакуации отделения французского спецназа
Вариант эвакуации продемонстрировали французские военнослужащие подразделения спецназа. Опубликованный ролик активно обсуждается в сети.
Военное обозрение 00:08
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Здоровье
Специалисты назвали самые главные причины бессонницы
Planet Today вчера в 07:37
Политика
Путин посетит затонувший в паводках Тулун
Русская Планета вчера в 03:27
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва вчера в 05:56
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Футбол
Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.
Soccer.ru вчера в 20:38