Во втором тайме, на 66-й минуте, «Гранада» заработала пенальти. Вадильо уверенно переиграл вратаря каталонского клуба. «Барселона» не смогла забить даже один гол и проиграла 0:2, выдав худший старт в чемпионате Испании за 25 лет.

«Барселона» проиграла «Гранаде» и выдала худший старт за 25 лет

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Теннис Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Политика Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.

Политика Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.

Происшествия Британскую разведку взволновал компромат на принца Эндрю в России Опасения британской разведки связаны с переездом бывшего сотрудника полиции Флориды Джона Дугана, имевшего доступ к расследованию, в Россию.

Армия и оружие Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой.

Автоспорт Судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура Стюарды 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура вынесли решение по инциденту между российским гонщиком команды Toro Rosso Даниилом Квятом и финским пилотом Alfa Romeo Кими Райкконеном.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.

Волейбол Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.

Происшествия Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".

Происшествия Массовая драка произошла в торговом центре в Уфе Драки между компанией молодых людей и охранниками торгового центра "Иремель" произошла в Уфе, передает ТАСС.

Футбол Лечче — Наполи 1:4 Команда Фабио Лаверани с тремя очками находится на 18-м месте. «Лечче» в пятом туре отправится в гости к СПАЛ-у.

Политика Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Политика Эрдоган прокомментировал возможность покупки американских ЗРК Patriot По словам турецкого лидера, покупка будет возможна при выполнении Вашингтоном ряда условий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность покупки Анкарой американских ЗРК Patriot, пишет издание Daily Sabah.

Авто Новый китайский кроссовер GAC сертифицировали для рынка РФ Китайская компания GAC сертифицировала в РФ свой внедорожник GS8, который поборется с Toyota и Honda за звание лучшего кроссовера.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.