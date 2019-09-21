Футбол
Московский Комсомолец«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2
Рамон Азиз
|2′
|21′
Луис Суарес
|45′+4′
Жерар Пике
|46′
Карлес Перес
Лионель Месси
|46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
|48′
Янхель Эррера
|49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
|57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
|62′
|62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
|66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
|83′
Карлос Фернандес
|87′
|34%
|Владение мячом
|66%
|64%
|Процент точных передач
|88%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|3
|22
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Гранада
Расстановка 4‑5‑1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Херман Санчес
15
Нева
10
Пуэртас
4
Гоналон
12
Азиз
19
Монторо
7
Вадильо
24
Фернандес
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
31
Фати
20
Роберто
21
Де Йонг
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Встреча в рамках пятого тура чемпионата Испании завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Ворота гостей поразили Рамон Азиз (2-я минута) и Вадильо (65, с пенальти). Каталонский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей.
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