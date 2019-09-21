Во втором тайме, на 66-й минуте, «Гранада» заработала пенальти. Вадильо уверенно переиграл вратаря каталонского клуба. «Барселона» не смогла забить даже один гол и проиграла 0:2, выдав худший старт в чемпионате Испании за 25 лет.

«Барселона» проиграла «Гранаде» и выдала худший старт за 25 лет

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