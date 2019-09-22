Футбол

RT на русскомRT на русском«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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