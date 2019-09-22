Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

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Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

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