Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа. "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. "Гранада" поднялась на первое место, имея в активе 10 очков.

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