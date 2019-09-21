Футбол

ТАССТАСС«Барселона» проиграла «Гранаде» в первом матче Месси после травмы

Гранада — Барселона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Нуэво Лос Карменес»
Рамон Азиз
2′
21′
Луис Суарес
45′+4′
Жерар Пике
46′
Карлес Перес
Лионель Месси
46′
Хуниор Фирпо
Анссумане Фати
Роберто Сольдадо
48′
Янхель Эррера
49′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
57′
Дарвин Мачис
Альваро Вадильо
62′
62′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
Альваро Вадильо
66′
Янхель Эррера
Максим Гоналон
83′
Карлос Фернандес
87′
Аргентинец получил травму перед предсезонным турниром в США в начале августа. "Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков после пяти матчей. "Гранада" поднялась на первое место, имея в активе 10 очков.
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