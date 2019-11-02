Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 гола за 7 минут

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
«Барселона» уступила «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Леванте». Счет в матче открыли каталонцы после удара Лео Месси с пенальти.
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