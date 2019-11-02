Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 мяча за 7 минут

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
«Барселона» проиграла «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 1:3. Сине-гранатовые забили первыми. На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол на Нельсоне Семеду.
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