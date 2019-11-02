Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Барселона» проиграла «Леванте» в матче чемпионата Испании

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
"Барселона" проиграла валенсийскому "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хосе Кампанья, Борха Майораль и Неманья Радоя.
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