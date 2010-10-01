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Матч ТВМатч ТВ«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

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По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Славии" (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
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Умтити вошел в заявку «Барселоны» на матч со «Славией». Дембеле тоже

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Источник: у Дембеле проблемы с мышцами левого бедра. «Барселона» скрывает травму

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«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

Матч ТВ15:44

«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

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