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Матч ТВМатч ТВ«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

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По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Славии" (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
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Источник: у Дембеле проблемы с мышцами левого бедра. «Барселона» скрывает травму

Чемпионат16:13

У Дембеле травма мышцы бедра. «Барселона» пытается это скрыть (As)

Sports.ru14:25

«Барселона» скрывает травму Дембеле

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«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

Матч ТВ15:44

«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

Sportbox.RU15:44
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
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