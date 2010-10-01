Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Барселона» рассматривает пять нападающих на замену Суаресу

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Испанская "Барселона" анализирует варианты для возможной замены своего уругвайского центрфорварда Луиса Суареса. По информации El Mundo Deportivo, руководство клуба сформировало шорт-лист из пяти игроков, которые могут быть куплены следующим летом.
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