Футбол
ProstoProSport«Барселона» рассматривает пять нападающих на замену Суаресу
Испанская "Барселона" анализирует варианты для возможной замены своего уругвайского центрфорварда Луиса Суареса. По информации El Mundo Deportivo, руководство клуба сформировало шорт-лист из пяти игроков, которые могут быть куплены следующим летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе
Шурыгина и Шлянин подадут заявление на развод в ближайшее время. Видеооператор рассказал о новом возлюбленном у его жены.
Шоу-бизнес
Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Происшествия
Марго Овсянникову зверски избили на корпоративе
Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен.
Футбол
Немецкий легионер «Динамо»: мама боялась отпускать меня в Москву
Немецкий форвард Максимилиан Филипп, подписавший с летом четырехлетний контракт с московским "Динамо", объяснил, почему мама не хотела отпускать его в Россию.
Происшествия
Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти
В автобусе Neman в момент столкновения с цементовозом находилось 24 человек. Авария произошла в Волховском районе около десяти утра.
Технологии
Visa и MasterCard покинули проект по запуску криптовалюты Libra
В числе компаний, покинувших проект Facebook по разработке криптовалюты Libra Association, оказались Visa и MasterCard.
Происшествия
Тюменский учитель ОБЖ, оскорблявший школьников, уволен
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Кино
Актер Роберт Форстер умер в США на 79 году жизни
Популярный голливудский актер Роберт Форстер скончался на 79 году жизни в США.
Экономика
Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
Комментарии