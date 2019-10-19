Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

Эйбар — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
24′
Папакули Диоп
24′
46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
63′
66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
71′
71′
Артур
Артуро Видаль
79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
79′
Серхио Альварес
82′
Такаси Инуи
88′
Эду Экспосито
90′
«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании. Команда Эрнесто Вальверде вышла на первое место в турнирной таблице (19 очков).
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