Футбол
РИА Новости«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
|13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
|24′
Папакули Диоп
|24′
|46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
|58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
|63′
|66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
|71′
|71′
Артур
Артуро Видаль
|79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
|79′
Серхио Альварес
|82′
Такаси Инуи
|88′
Эду Экспосито
|90′
|44%
|Владение мячом
|56%
|81%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|7
|2
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|8
|16
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
23
Арбилья
15
Анхель
10
Экспосито
6
Альварес
8
Диоп
14
Орельяна
17
Кике
22
Инуи
1
Тер Штеген
2
Семеду
23
Умтити
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" в гостях победила "Эйбар" в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Армия и оружие
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости 02:36
Политика
Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
RT на русском 17:50
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor 18:20
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости 17 октября в 06:32
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 14:35
Игры
Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru вчера в 04:09
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика
Захарова ответила на жалобы посла на украинцев в Гонконге
Газета.Ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд вчера в 11:58
Политика
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда вчера в 13:53
Культура
Юристы подали в суд на Netflix за клевету в фильме «Прачечная»
Юристы Юрген Моссак и Рамон Фонсека подали в суд на стриминговый сервис Netflix, который распространяет фильм «Прачечная».
Экономика сегодня 06:18
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета 20:07
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Здоровье
Минздрав: в России выросла средняя продолжительность жизни
По данным Минздрава, теперь средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,6 года.
Накануне.Ru 16 октября в 17:18
Авто
Названа тройка полноприводных универсалов за 1 млн рублей
Letnews.ru 07:19
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Газета.Ru вчера в 16:43
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Музыка
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия вчера в 05:46
Единоборства
Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights
Спорт-Экспресс 16:45
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Metaratings вчера в 14:25
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК вчера в 06:45